Gute Stimmung in New York: S&P 500 klettert letztendlich

Index-Performance

So performte der S&P 500 letztendlich.

Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,54 Prozent höher bei 6.591,90 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 53,424 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,869 Prozent fester bei 6.613,36 Punkten, nach 6.556,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.633,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.568,41 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,258 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, den Wert von 6.946,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, mit 6.932,05 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, lag der S&P 500 noch bei 5.776,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,89 Prozent zurück. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.473,52 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Super Micro Computer (+ 8,19 Prozent auf 24,05 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7,87 Prozent auf 25,78 USD), EchoStar A (+ 7,43 Prozent auf 119,07 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,26 Prozent auf 220,27 USD) und Intel (+ 7,08 Prozent auf 47,18 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Verisk Analytics A (-4,97 Prozent auf 185,05 USD), Sandisk (-3,50 Prozent auf 677,86 USD), Micron Technology (-3,40 Prozent auf 382,09 USD), Fidelity National Information Services (-3,13 Prozent auf 47,60 USD) und Lumentum (-3,09 Prozent auf 777,17 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40.670.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,671 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,98 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net