Gute Stimmung in New York: S&P 500 liegt zum Start des Montagshandels im Plus

Kursentwicklung im Fokus

S&P 500-Handel am Montag.

Um 15:56 Uhr erhöht sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,22 Prozent auf 6.597,45 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 53,886 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 6.583,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6.582,69 Punkten am Vortag.

Bei 6.579,95 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.602,74 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 06.03.2026, lag der S&P 500 noch bei 6.740,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.944,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.074,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3,81 Prozent. Bei 7.002,28 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Seagate Technology (+ 7,08 Prozent auf 459,74 USD), AppLovin (+ 5,66 Prozent auf 408,24 USD), CF Industries (+ 3,10 Prozent auf 134,00 USD), Sandisk (+ 3,08 Prozent auf 723,19 USD) und Microchip Technology (+ 2,97 Prozent auf 67,55 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Booking (-95,92 Prozent auf 171,17 USD), Datadog A (-3,36 Prozent auf 116,32 USD), Charles River Laboratories International (-3,13 Prozent auf 168,44 USD), Invesco (-2,53 Prozent auf 23,53 USD) und Las Vegas Sands (-2,06 Prozent auf 53,22 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.293.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,740 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net