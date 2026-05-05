Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus
Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich kletterte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,81 Prozent auf 7.259,22 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 58,907 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,540 Prozent auf 7.239,66 Punkte an der Kurstafel, nach 7.200,75 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.273,26 Punkte, das Tagestief hingegen 7.233,62 Zähler.
So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.582,69 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Wert von 6.798,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, stand der S&P 500 bei 5.650,38 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,84 Prozent zu Buche. 7.273,26 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Waters (+ 13,54 Prozent auf 342,75 USD), Intel (+ 12,92 Prozent auf 108,15 USD), Sandisk (+ 11,98 Prozent auf 1.406,32 USD), Akamai (+ 11,50 Prozent auf 117,94 USD) und Micron Technology (+ 11,06 Prozent auf 640,20 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen IPG Photonics (-25,74 Prozent auf 90,84 USD), Huntington Ingalls Industries (-10,25 Prozent auf 326,13 USD), Fiserv (-8,80 Prozent auf 57,28 USD), PayPal (-8,33 Prozent auf 39,53 EUR) und Pool (-7,97 Prozent auf 187,04 USD) unter Druck.
Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 44.997.804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,124 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte
Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die ConAgra Foods-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Akamai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Akamai
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Akamai
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Akamai News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com