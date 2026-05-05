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S&P 500-Kursentwicklung

Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

05.05.26 22:32 Uhr
Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus | finanzen.net

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

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S&P 500
7.259,2 PKT 58,5 PKT 0,81%
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Letztendlich kletterte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,81 Prozent auf 7.259,22 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 58,907 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,540 Prozent auf 7.239,66 Punkte an der Kurstafel, nach 7.200,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.273,26 Punkte, das Tagestief hingegen 7.233,62 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.582,69 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Wert von 6.798,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, stand der S&P 500 bei 5.650,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,84 Prozent zu Buche. 7.273,26 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Waters (+ 13,54 Prozent auf 342,75 USD), Intel (+ 12,92 Prozent auf 108,15 USD), Sandisk (+ 11,98 Prozent auf 1.406,32 USD), Akamai (+ 11,50 Prozent auf 117,94 USD) und Micron Technology (+ 11,06 Prozent auf 640,20 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen IPG Photonics (-25,74 Prozent auf 90,84 USD), Huntington Ingalls Industries (-10,25 Prozent auf 326,13 USD), Fiserv (-8,80 Prozent auf 57,28 USD), PayPal (-8,33 Prozent auf 39,53 EUR) und Pool (-7,97 Prozent auf 187,04 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 44.997.804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,124 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die ConAgra Foods-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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