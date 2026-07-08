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S&P 500-Marktbericht

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus

Für den S&P 500 ging es schlussendlich aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
APA Corporation Registered Shs
30.52 EUR 0.94 EUR 3.19 %
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Cerebras Systems Inc
198.53 USD 16.81 USD 9.25 %
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Cincinnati Financial Corp.
158.70 EUR -5.70 EUR -3.47 %
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Costco Wholesale Corp.
830.70 EUR 5.80 EUR 0.70 %
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DXC Technology
8.22 EUR -0.58 EUR -6.59 %
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Hewlett Packard Enterprise Co.
42.99 EUR 4.57 EUR 11.89 %
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Lumentum Holdings Inc
701.70 EUR 91.30 EUR 14.96 %
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Norwegian Cruise Line Ltd
19.76 USD 1.29 USD 6.98 %
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NVIDIA Corp.
177.86 EUR -1.58 EUR -0.88 %
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PepsiCo Inc.
120.70 EUR -4.30 EUR -3.44 %
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Sandisk Corp
1,620.00 EUR 130.00 EUR 8.72 %
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Western Union Company
6.81 EUR -0.11 EUR -1.53 %
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Indizes
S&P 500
7,543.64 USD 60.93 USD 0.81 %
News | Analysen

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,81 Prozent fester bei 7.543,64 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 62,257 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,188 Prozent stärker bei 7.496,75 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.482,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7.481,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.546,89 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,489 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.386,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.824,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.263,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,99 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Lumentum (+ 11,13 Prozent auf 785,77 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 9,94 Prozent auf 49,11 USD), Cerebras Systems (+ 9,25 Prozent auf 198,53 USD), Sandisk (+ 7,59 Prozent auf 1.858,27 USD) und Norwegian Cruise Line (+ 6,98 Prozent auf 19,76 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen APA (-5,05 Prozent auf 33,29 USD), Costco Wholesale (-4,21 Prozent auf 912,97 USD), Cincinnati Financial (-3,38 Prozent auf 175,43 USD), DXC Technology (-3,34 Prozent auf 9,26 USD) und PepsiCo (-3,26 Prozent auf 137,86 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36.968.513 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,165 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets