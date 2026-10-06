Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

NYSE-Handel im Fokus

06.10.26 22:32 Uhr

Heute zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Dienstag gewann der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,58 Prozent auf 7.818,93 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 64,225 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,483 Prozent höher bei 7.811,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.773,95 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.844,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7.805,96 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.718,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7.537,43 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 06.10.2025, mit 6.740,28 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,00 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Corteva (+ 12,27 Prozent auf 13,91 USD), NRG Energy (+ 7,02 Prozent auf 103,60 USD), Comfort Systems USA (+ 6,12 Prozent auf 1.817,96 USD), Corning (+ 6,02 Prozent auf 168,97 USD) und EMCOR Group (+ 5,82 Prozent auf 824,52 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Seagate Technology (-9,18 Prozent auf 805,63 USD), Moderna (-7,75 Prozent auf 187,46 USD), Western Digital (-6,93 Prozent auf 411,04 USD), Illumina (-6,86 Prozent auf 273,54 USD) und Twilio A (-6,81 Prozent auf 280,41 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23.800.425 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 5,123 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net