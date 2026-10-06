DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,54 -1,6%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 75.961 -0,6%Euro 1,1258 +0,3%Öl 101,0 +0,7%Gold 4.164 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NYSE-Handel im Fokus

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Heute zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comfort Systems USA IncShs
1,608.00 EUR 67.00 EUR 4.35 %
Charts | News | Analysen
Corning Inc.
150.36 EUR 7.80 EUR 5.47 %
Charts | News | Analysen
Corteva Inc Registered Shs When Issued
11.48 EUR 1.03 EUR 9.86 %
Charts | News | Analysen
EMCOR Group Inc.
706.40 EUR 9.60 EUR 1.38 %
Charts | News | Analysen
Illumina Inc.
244.25 EUR -18.65 EUR -7.09 %
Charts | News | Analysen
Medtronic PLC
77.04 EUR -1.26 EUR -1.61 %
Charts | News | Analysen
Moderna Inc
169.00 EUR -11.10 EUR -6.16 %
Charts | News | Analysen
NRG Energy Inc.
92.52 EUR 8.52 EUR 10.14 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
212.40 EUR -0.55 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen
Seagate Technology
710.00 EUR -76.00 EUR -9.67 %
Charts | News | Analysen
Twilio Inc (A)
255.20 EUR -3.60 EUR -1.39 %
Charts | News | Analysen
Western Digital Corp.
365.25 EUR -27.50 EUR -7.00 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
5.47 EUR 0.05 EUR 0.96 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,818.93 USD 44.98 USD 0.58 %
News | Analysen

Am Dienstag gewann der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,58 Prozent auf 7.818,93 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 64,225 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,483 Prozent höher bei 7.811,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.773,95 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.844,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7.805,96 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.718,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7.537,43 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 06.10.2025, mit 6.740,28 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,00 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Corteva (+ 12,27 Prozent auf 13,91 USD), NRG Energy (+ 7,02 Prozent auf 103,60 USD), Comfort Systems USA (+ 6,12 Prozent auf 1.817,96 USD), Corning (+ 6,02 Prozent auf 168,97 USD) und EMCOR Group (+ 5,82 Prozent auf 824,52 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Seagate Technology (-9,18 Prozent auf 805,63 USD), Moderna (-7,75 Prozent auf 187,46 USD), Western Digital (-6,93 Prozent auf 411,04 USD), Illumina (-6,86 Prozent auf 273,54 USD) und Twilio A (-6,81 Prozent auf 280,41 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23.800.425 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 5,123 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.