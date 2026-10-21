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Kursentwicklung

Gute Stimmung in New York: S&P 500 steigt schlussendlich

Gute Stimmung in New York: S&P 500 steigt schlussendlich

So performte der S&P 500 schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT&T Inc. (AT & T Inc.)
19.55 EUR -1.32 EUR -6.30 %
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Bloom Energy
215.50 EUR 21.50 EUR 11.08 %
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Charles River Laboratories International Inc.
280.20 EUR 13.70 EUR 5.14 %
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Chipotle Mexican Grill Inc.
24.95 EUR -1.35 EUR -5.13 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
242.00 EUR 10.50 EUR 4.54 %
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DexCom Inc.
71.40 EUR -4.80 EUR -6.30 %
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EchoStar Corp (A)
81.50 EUR 5.71 EUR 7.53 %
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Expedia Inc.
266.55 EUR 8.15 EUR 3.15 %
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Netflix Inc.
57.55 EUR -3.85 EUR -6.27 %
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NVIDIA Corp.
196.82 EUR 4.30 EUR 2.23 %
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Seagate Technology
628.00 EUR 52.00 EUR 9.03 %
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Super Micro Computer Inc
31.60 EUR 3.58 EUR 12.78 %
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Western Union Company
5.51 EUR -0.09 EUR -1.64 %
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Indizes
S&P 500
7,757.17 USD 44.60 USD 0.58 %
News | Analysen

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,58 Prozent fester bei 7.757,17 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,940 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,315 Prozent höher bei 7.736,88 Punkten, nach 7.712,57 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7.770,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.709,34 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0,706 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 7.764,70 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Wert von 7.509,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der S&P 500 noch bei 6.735,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,10 Prozent nach oben. Bei 7.844,52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Super Micro Computer (+ 9,55 Prozent auf 35,57 USD), Charles River Laboratories International (+ 9,33 Prozent auf 344,87 USD), EchoStar A (+ 7,23 Prozent auf 92,64 USD), Bloom Energy (+ 7,13 Prozent auf 238,53 USD) und Datadog A (+ 6,50 Prozent auf 273,09 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen AT&T (-6,45 Prozent auf 21,91 USD), DexCom (-6,39 Prozent auf 80,26 USD), Netflix (-5,31 Prozent auf 65,04 USD), Chipotle Mexican Grill (-5,16 Prozent auf 28,12 USD) und Expedia (-5,03 Prozent auf 285,64 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27.349.194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,662 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 14,68 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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