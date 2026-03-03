DAX24.192 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4600 +5,5%Nas22.845 +1,5%Bitcoin62.146 +5,6%Euro1,1636 +0,2%Öl80,90 -1,3%Gold5.156 +1,3%
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- US-Börsen freundlich -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, NVIDIA, Moderna, Almonty, adidas, ASML, CrowdStrike im Fokus
Top News
Hohe Energiepreise: Das sollte beim Anbieterwechsel von Strom und Gas beachtet werden Hohe Energiepreise: Das sollte beim Anbieterwechsel von Strom und Gas beachtet werden
adidas-Aktie bricht trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus ein adidas-Aktie bricht trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus ein
S&P 500 im Blick

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start freundlich

04.03.26 16:01 Uhr
Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start freundlich

Der S&P 500 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0,12 Prozent stärker bei 6.824,72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 55,699 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,247 Prozent fester bei 6.833,48 Punkten, nach 6.816,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.811,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.848,04 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0,005 Prozent zu. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.882,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.857,12 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 04.03.2025, einen Stand von 5.778,15 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,492 Prozent nach. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.710,42 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Coinbase (+ 9,36 Prozent auf 199,42 USD), Moderna (+ 5,96 Prozent auf 52,80 USD), Robinhood (+ 5,88 Prozent auf 80,54 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,53 Prozent auf 219,44 USD) und Ross Stores (+ 5,48 Prozent auf 208,48 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Under Armour (-3,51 Prozent auf 6,87 USD), Under Armour (-3,01 Prozent auf 6,76 USD), Erie Indemnity (-2,78 Prozent auf 264,59 USD), Northrop Grumman (-2,65 Prozent auf 739,00 USD) und APA (-2,45 Prozent auf 31,07 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.358.115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,815 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

