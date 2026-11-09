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NASDAQ 100-Entwicklung

Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Montagnachmittag

Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Montagnachmittag

Der NASDAQ 100 macht derzeit einen Sprung nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
455.40 EUR 50.55 EUR 12.49 %
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Apple Inc.
313.25 EUR 4.75 EUR 1.54 %
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Applied Materials Inc.
333.10 EUR 34.95 EUR 11.72 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
194.50 EUR 30.00 EUR 18.24 %
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Axon Enterprise
279.00 EUR -4.00 EUR -1.41 %
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CrowdStrike
199.92 EUR 4.28 EUR 2.19 %
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Kraft Heinz Company
21.61 EUR -0.51 EUR -2.28 %
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Lumentum Holdings Inc
536.40 EUR 62.45 EUR 13.18 %
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Micron Technology Inc.
648.60 EUR 29.90 EUR 4.83 %
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Monolithic Power Systems Inc.
1,210.50 EUR 189.50 EUR 18.56 %
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NVIDIA Corp.
157.32 EUR -10.18 EUR -6.08 %
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PDD Holdings (spons. ADRs)
70.40 EUR -3.20 EUR -4.35 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
109.86 EUR -3.20 EUR -2.83 %
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Indizes
NASDAQ 100
27,905.90 USD 915.91 USD 3.39 %
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Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 3,23 Prozent auf 27.860,68 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,01 Prozent fester bei 27.263,43 Punkten in den Montagshandel, nach 26.989,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27.903,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 27.227,53 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30.883,15 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.722,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 25.059,81 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10,53 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Monolithic Power Systems (+ 14,53 Prozent auf 1.363,38 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 12,89 Prozent auf 506,92 USD), Astera Labs (+ 12,63 Prozent auf 214,79 USD), Lumentum (+ 11,59 Prozent auf 601,00 USD) und Applied Materials (+ 11,41 Prozent auf 370,69 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen NVIDIA (-5,18 Prozent auf 176,98 USD), Axon Enterprise (-3,37 Prozent auf 302,44 USD), PDD (-3,26 Prozent auf 80,32 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,89 Prozent auf 125,21 USD) und Kraft Heinz Company (-2,67 Prozent auf 24,65 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 64.390.648 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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09:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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