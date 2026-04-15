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NASDAQ 100-Kursverlauf

Gute Stimmung in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

16.04.26 17:59 Uhr
Gute Stimmung in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigt am vierten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
235,90 EUR 19,45 EUR 8,99%
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Intel Corp.
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Old Dominion Freight Line Inc.
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76,05 EUR 5,34 EUR 7,55%
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Indizes
NASDAQ 100
26.393,4 PKT 188,8 PKT 0,72%
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Am Donnerstag erhöht sich der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ um 0,60 Prozent auf 26.360,79 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,200 Prozent auf 26.256,88 Punkte an der Kurstafel, nach 26.204,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 26.374,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.113,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 5,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.655,34 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 25.529,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18.257,64 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,58 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26.374,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit ON Semiconductor (+ 10,77 Prozent auf 80,23 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,01 Prozent auf 276,22 USD), Datadog A (+ 4,79 Prozent auf 126,86 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4,62 Prozent auf 214,66 USD) und Intel (+ 4,10 Prozent auf 67,61 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen ASML (-3,08 Prozent auf 1.436,10 USD), Intuitive Surgical (-2,09 Prozent auf 458,56 USD), Biogen (-1,85 Prozent auf 177,20 USD), Zoom Communications (-1,55 Prozent auf 87,65 USD) und MercadoLibre (-1,53 Prozent auf 1.843,50 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.324.818 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7,29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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