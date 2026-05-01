Gute Stimmung in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag

Index-Performance im Fokus

Am Mittwochnachmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 1,18 Prozent auf 7.344,88 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 58,496 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,648 Prozent auf 7.306,28 Punkte an der Kurstafel, nach 7.259,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.294,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.348,35 Punkten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1,61 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.04.2026, wurde der S&P 500 mit 6.611,83 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.02.2026, den Stand von 6.932,30 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, bei 5.606,91 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,09 Prozent zu. Bei 7.348,35 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell DaVita (+ 20,43 Prozent auf 189,12 USD), Super Micro Computer (+ 17,80 Prozent auf 32,79 USD), Healthpeak Properties (+ 17,72 Prozent auf 19,44 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 16,98 Prozent auf 415,59 USD) und International Flavors Fragrances (+ 16,77 Prozent auf 82,64 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen CDW (-19,22 Prozent auf 110,51 USD), Cencora (-17,52 Prozent auf 252,31 USD), Arista Networks (-16,85 Prozent auf 141,53 USD), Bio-Techne (-16,43 Prozent auf 47,37 USD) und Skyworks Solutions (-10,21 Prozent auf 65,16 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23.681.479 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,111 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net