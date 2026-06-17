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Gute Stimmung in Paris: Am Mittag Gewinne im CAC 40

18.06.26 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Paris: Am Mittag Gewinne im CAC 40 | finanzen.net

Am Mittag agieren die Börsianer in Paris vorsichtiger.

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CAC 40
8.439,2 PKT 8,4 PKT 0,10%
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Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent auf 8.434,51 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,495 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,027 Prozent höher bei 8.433,09 Punkten, nach 8.430,79 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.471,41 Punkte, das Tagestief hingegen 8.406,17 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,326 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7.987,49 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 18.03.2026, mit 7.969,88 Punkten bewertet. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Stand von 7.656,12 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,92 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.642,23 Punkte. Bei 7.505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 524.040 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,296 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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