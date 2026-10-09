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CAC 40-Performance im Fokus

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Freitagmittag stärker

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Freitagmittag stärker

Der CAC 40 verbucht derzeit Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.28 EUR -0.48 EUR -0.26 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
379.20 EUR 5.35 EUR 1.43 %
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Pernod Ricard S.A.
60.98 EUR 0.40 EUR 0.66 %
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Renault S.A.
26.81 EUR 0.89 EUR 3.43 %
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Stellantis
4.07 EUR 0.06 EUR 1.52 %
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Indizes
CAC 40
7,813.42 EUR 83.73 EUR 1.08 %
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Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,78 Prozent auf 7.790,25 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,325 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,800 Prozent stärker bei 7.791,51 Punkten in den Freitagshandel, nach 7.729,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.783,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.806,52 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,735 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.156,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.326,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8.041,36 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,94 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 350.922 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 198,900 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:06 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
08:36 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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