Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag im Aufwind
Derzeit zeigen sich die Anleger in Paris optimistisch.
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Um 12:09 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,29 Prozent fester bei 8.170,42 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,459 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,576 Prozent höher bei 8.193,76 Punkten, nach 8.146,83 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8.164,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8.200,11 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,56 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 7.868,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.501,91 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 19.11.2025, einen Stand von 7.953,77 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,302 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 179.916 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,421 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,54 erwartet. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion Finanzen.net
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