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CAC 40 im Fokus

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

06.07.26 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Montagmittag mit grünem Vorzeichen | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Paris heute.

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CAC 40
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Am Montag tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,14 Prozent fester bei 8.519,93 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,493 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,139 Prozent stärker bei 8.519,86 Punkten, nach 8.508,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 8.510,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.561,38 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 8.218,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 7.962,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wurde der CAC 40 mit 7.696,27 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,96 Prozent nach oben. Bei 8.642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7.505,27 Zähler.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 186.702 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 244,664 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,95 erwartet. Im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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