Gute Stimmung in Paris: CAC 40 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Index im Fokus

Wenig verändert zeigte sich der CAC 40 zum Handelsschluss.

Am Freitag schloss der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 8.368,91 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,500 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,213 Prozent auf 8.343,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8.361,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8.378,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.337,90 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 3,23 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 7.827,63 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 8.650,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.232,49 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,12 Prozent zu. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 236.678 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,580 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net