Gute Stimmung in Paris: CAC 40 beginnt Sitzung im Plus

Kursverlauf

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,15 Prozent fester bei 7.988,05 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,371 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,185 Prozent leichter bei 7.961,36 Punkten, nach 7.976,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7.988,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7.956,04 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 7.962,39 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Stand von 8.238,17 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 05.05.2025, einen Stand von 7.727,93 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,53 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 16.293 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 223,224 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net