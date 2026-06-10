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Marktbericht

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Plus

12.06.26 17:57 Uhr
Gute Stimmung in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Plus | finanzen.net

Der CAC 40 befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.

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CAC 40
8.350,9 PKT 150,1 PKT 1,83%
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Zum Handelsschluss tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 1,83 Prozent höher bei 8.350,87 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,404 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 1,40 Prozent fester bei 8.315,31 Punkten, nach 8.200,80 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8.302,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8.397,63 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 2,67 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 12.05.2026, einen Stand von 7.979,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7.984,44 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 12.06.2025, einen Stand von 7.765,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,90 Prozent aufwärts. Bei 8.642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 542.316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 241,150 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

2026 weist die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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