DAX 26.769 +0,1%ESt50 6.384 -0,0%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,55 -6,7%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.282 -1,5%Euro 1,1022 -0,0%Öl 95,1 -0,7%Gold 3.857 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Euronext-Handel im Blick

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Anleger in Paris schicken den CAC 40 am Morgen erneut ins Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
208.30 EUR 3.10 EUR 1.51 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
449.65 EUR -0.35 EUR -0.08 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
72.66 EUR -0.14 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
28.29 EUR 0.26 EUR 0.93 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.49 EUR 0.00 EUR -0.07 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
8,394.15 EUR 25.24 EUR 0.30 %
News | Analysen

Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,28 Prozent auf 8.392,07 Punkte an. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,198 Prozent auf 8.385,48 Punkte an der Kurstafel, nach 8.368,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 8.383,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.393,40 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7.956,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.636,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.170,09 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,40 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 12.860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 240,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.