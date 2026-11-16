Gute Stimmung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Euronext-Handel im Blick

Anleger in Paris schicken den CAC 40 am Morgen erneut ins Plus.

Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,28 Prozent auf 8.392,07 Punkte an. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,198 Prozent auf 8.385,48 Punkte an der Kurstafel, nach 8.368,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 8.383,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.393,40 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7.956,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.636,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.170,09 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,40 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 12.860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 240,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net