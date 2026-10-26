Gute Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

CAC 40-Performance

26.10.26 17:57 Uhr

Am Montag zeigten sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel schlussendlich um 0,83 Prozent höher bei 7.847,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,433 Prozent fester bei 7.816,51 Punkten, nach 7.782,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 7.873,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.814,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.077,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8.372,28 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 8.225,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 4,25 Prozent nach. Bei 8.755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 788.374 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,075 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,50 erwartet. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net