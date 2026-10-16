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Kursentwicklung

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Gewinne

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Gewinne

Am Abend zeigten sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
199.44 EUR 4.32 EUR 2.21 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
405.55 EUR -1.00 EUR -0.25 %
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Pernod Ricard S.A.
68.20 EUR 1.42 EUR 2.13 %
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Renault S.A.
27.53 EUR 1.00 EUR 3.77 %
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Stellantis
3.95 EUR 0.07 EUR 1.84 %
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Indizes
CAC 40
7,956.70 EUR 22.00 EUR 0.28 %
News | Analysen

Schlussendlich verbuchte der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 7.956,70 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,354 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,327 Prozent auf 7.960,61 Punkte an der Kurstafel, nach 7.934,70 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.980,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.916,98 Einheiten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 1,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.140,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.377,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.188,59 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,91 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 458.417 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 209,419 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,61 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:46 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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