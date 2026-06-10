Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart im Plus

Index-Performance im Blick

Das macht der CAC 40 am Freitagmorgen.

Am Freitag geht es im CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext um 0,46 Prozent auf 8.513,61 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,441 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,142 Prozent auf 8.486,89 Punkte an der Kurstafel, nach 8.474,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.515,25 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.486,04 Zählern.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 1,60 Prozent zu. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 03.06.2026, einen Stand von 8.150,42 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 7.962,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.754,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,89 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 24.011 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,408 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 3,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net