Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Gewinnen

Kursentwicklung im Fokus

Heute geht es für den CAC 40 erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,15 Prozent nach oben auf 8.353,46 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,461 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,156 Prozent auf 8.353,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8.340,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8.348,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8.361,57 Punkten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 0,956 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der CAC 40 bei 8.115,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, lag der CAC 40 noch bei 7.743,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7.615,99 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,93 Prozent nach oben. Bei 8.642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 270.678 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,581 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net