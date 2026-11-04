Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Start fester
Das macht der CAC 40 am Mittwoch.
Werte in diesem Artikel
Um 09:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,33 Prozent höher bei 8.047,15 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,416 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,177 Prozent auf 8.034,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8.020,31 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8.047,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.030,69 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,11 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 7.897,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.666,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8.067,53 Punkte.
Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 1,81 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8.755,03 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 5.542 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 232,181 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,67 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com