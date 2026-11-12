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Index im Blick

Gute Stimmung in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40

Gute Stimmung in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40

Der CAC 40 verzeichnet am Donnerstagnachmittag Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207.00 EUR -4.15 EUR -1.97 %
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Carrefour S.A.
14.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
445.35 EUR -0.50 EUR -0.11 %
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Pernod Ricard S.A.
71.32 EUR -0.48 EUR -0.67 %
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Renault S.A.
28.67 EUR -1.00 EUR -3.37 %
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Stellantis
3.61 EUR -0.10 EUR -2.64 %
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Indizes
CAC 40
8,347.51 EUR 14.64 EUR 0.18 %
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Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,47 Prozent höher bei 8.372,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,485 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,398 Prozent auf 8.366,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8.332,87 Punkten am Vortag.

Bei 8.401,72 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8.339,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 3,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.832,88 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 8.674,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.241,24 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,16 Prozent zu Buche. Bei 8.755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 355.076 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 236,091 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK

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