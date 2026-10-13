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Index-Bewegung

Gute Stimmung in Paris: Zum Start Gewinne im CAC 40

Gute Stimmung in Paris: Zum Start Gewinne im CAC 40

Der CAC 40 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
188.64 EUR 0.22 EUR 0.12 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
382.30 EUR -0.45 EUR -0.12 %
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Pernod Ricard S.A.
63.54 EUR 1.66 EUR 2.68 %
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Renault S.A.
26.86 EUR -0.14 EUR -0.52 %
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Stellantis
3.92 EUR -0.03 EUR -0.76 %
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Indizes
CAC 40
7,861.37 EUR 28.49 EUR 0.36 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,58 Prozent stärker bei 7.878,16 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,332 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,263 Prozent auf 7.853,50 Punkte an der Kurstafel, nach 7.832,88 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7.853,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.878,16 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 8.179,77 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Wert von 8.364,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der CAC 40 bei 7.934,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,87 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 4.875 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202,513 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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