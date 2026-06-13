Gute Stimmung in Wien: ATX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Index-Performance im Fokus

Der ATX steigt heute.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 2,64 Prozent höher bei 6.423,81 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 175,111 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,021 Prozent fester bei 6.260,02 Punkten, nach 6.258,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.260,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.442,36 Zählern.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, betrug der ATX-Kurs 5.859,94 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5.263,07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der ATX auf 4.355,07 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 20,03 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6.442,36 Punkten. 5.007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 28,92 Prozent auf 198,80 EUR), DO (+ 5,16 Prozent auf 214,00 EUR), PORR (+ 5,08 Prozent auf 43,45 EUR), Lenzing (+ 5,03 Prozent auf 25,05 EUR) und Palfinger (+ 4,95 Prozent auf 35,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen OMV (-4,51 Prozent auf 56,05 EUR), Verbund (-1,47 Prozent auf 56,80 EUR), Österreichische Post (-1,24 Prozent auf 31,80 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 29,45 EUR) und UNIQA Insurance (-0,11 Prozent auf 17,64 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 245.586 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,336 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,04 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net