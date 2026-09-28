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ATX-Performance

Gute Stimmung in Wien: ATX beendet den Handel im Plus

Gute Stimmung in Wien: ATX beendet den Handel im Plus

Der ATX zeigte am Montagabend eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
202.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Wienerberger AG
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Indizes
ATX
7,012.13 EUR 68.46 EUR 0.99 %
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Zum Handelsende stand im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,99 Prozent auf 7.012,13 Punkte an der ATX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 196,480 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 6.945,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6.943,67 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.944,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.043,27 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der ATX 6.786,58 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6.406,17 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 4.654,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 31,02 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 3,36 Prozent auf 64,65 EUR), Erste Group Bank (+ 2,68 Prozent auf 126,40 EUR), Wienerberger (+ 2,14 Prozent auf 17,67 EUR), BAWAG (+ 2,10 Prozent auf 184,60 EUR) und OMV (+ 2,03 Prozent auf 73,05 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-2,70 Prozent auf 198,00 EUR), UNIQA Insurance (-2,46 Prozent auf 18,24 EUR), Vienna Insurance (-2,03 Prozent auf 67,40 EUR), Raiffeisen (-1,78 Prozent auf 63,55 EUR) und Österreichische Post (-0,80 Prozent auf 31,05 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 571.982 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 47,818 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,52 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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