Gute Stimmung in Wien: ATX-Börsianer greifen zu

Marktbericht

12.10.26 12:25 Uhr

ATX-Handel am Montag.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 0,91 Prozent auf 6.603,11 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 185,670 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,025 Prozent stärker bei 6.545,11 Punkten, nach 6.543,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.612,13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.545,11 Zählern.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der ATX bei 6.885,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6.484,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der ATX-Kurs 4.666,71 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 23,38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 8,95 Prozent auf 11,44 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,56 Prozent auf 220,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,88 Prozent auf 56,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,80 Prozent auf 16,94 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,57 Prozent auf 110,30 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Palfinger (-0,95 Prozent auf 25,95 EUR), voestalpine (-0,81 Prozent auf 44,20 EUR), OMV (-0,42 Prozent auf 71,65 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 28,90 EUR) und DO (-0,31 Prozent auf 194,40 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 162.559 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,186 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net