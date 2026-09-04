Gute Stimmung in Wien: ATX mit Zuschlägen

Index-Performance im Fokus

07.09.26 15:57 Uhr

Der ATX verzeichnet am Montagnachmittag Kursgewinne.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,69 Prozent höher bei 6.905,32 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 193,102 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,022 Prozent auf 6.859,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6.858,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.910,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.858,80 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Der ATX wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Stand von 6.652,73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 6.084,17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 4.597,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 29,03 Prozent nach oben. Bei 6.910,60 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6,77 Prozent auf 176,60 EUR), STRABAG SE (+ 2,27 Prozent auf 99,20 EUR), PORR (+ 1,76 Prozent auf 37,50 EUR), OMV (+ 0,87 Prozent auf 69,50 EUR) und Palfinger (+ 0,78 Prozent auf 32,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil DO (-1,94 Prozent auf 202,00 EUR), EVN (-0,86 Prozent auf 28,80 EUR), UNIQA Insurance (-0,33 Prozent auf 18,36 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,50 EUR) und Andritz (-0,24 Prozent auf 84,10 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 94.022 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 48,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net