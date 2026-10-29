Gute Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich auf grünem Terrain

Index-Performance im Fokus

29.10.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime zeigte am Donnerstagabend eine positive Tendenz.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,48 Prozent stärker bei 3.177,79 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 3.162,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3.162,66 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3.184,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.139,84 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 3,11 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der ATX Prime mit 3.396,42 Punkten berechnet. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Stand von 3.107,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, stand der ATX Prime bei 2.332,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 19,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 3,55 Prozent auf 11,08 EUR), DO (+ 3,35 Prozent auf 206,50 EUR), voestalpine (+ 2,27 Prozent auf 42,44 EUR), FACC (+ 1,91 Prozent auf 13,84 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,91 Prozent auf 29,40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Polytec (-23,44 Prozent auf 4,90 EUR), Semperit (-6,21 Prozent auf 16,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR), AMAG (-0,98 Prozent auf 30,40 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 334.922 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,758 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net