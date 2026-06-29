Gute Stimmung in Wien: ATX Prime liegt mittags im Plus
Der ATX Prime entwickelt sich aktuell positiv.
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Um 12:09 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,22 Prozent auf 3.164,05 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent höher bei 3.126,15 Punkten in den Handel, nach 3.125,77 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3.166,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.125,22 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3.039,39 Punkte. Der ATX Prime lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 2.629,59 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Wert von 2.228,38 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,03 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.243,92 Punkten. 2.489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,25 Prozent auf 204,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,83 Prozent auf 9,50 EUR), FACC (+ 2,14 Prozent auf 18,16 EUR), STRABAG SE (+ 1,81 Prozent auf 89,90 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,49 Prozent auf 17,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-5,93 Prozent auf 2,22 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,63 Prozent auf 5,18 EUR), Warimpex (-2,28 Prozent auf 0,51 EUR), ZUMTOBEL (-1,26 Prozent auf 3,93 EUR) und Rosenbauer (-1,00 Prozent auf 59,40 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 86.523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,939 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Die OMV-Aktie präsentiert mit 6,59 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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