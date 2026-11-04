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Kursentwicklung im Fokus

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime schlussendlich stärker

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime schlussendlich stärker

Der ATX Prime notierte am dritten Tag der Woche im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
23.40 EUR -0.90 EUR -3.70 %
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AT & S (AT&S)
130.00 EUR -8.60 EUR -6.20 %
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BAWAG
164.70 EUR 6.90 EUR 4.37 %
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DO & CO
203.50 EUR -4.00 EUR -1.93 %
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Erste Group Bank AG
108.40 EUR 1.10 EUR 1.03 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Flughafen Wien AG
52.60 EUR -0.20 EUR -0.38 %
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Frequentis
63.70 EUR -3.60 EUR -5.35 %
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Lenzing AG
11.70 EUR 0.50 EUR 4.46 %
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OMV AG
72.10 EUR -1.70 EUR -2.30 %
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Polytec
4.03 EUR -0.06 EUR -1.47 %
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Raiffeisen
56.00 EUR 0.10 EUR 0.18 %
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Semperit AG Holding
17.15 EUR 0.15 EUR 0.88 %
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Wienerberger AG
17.43 EUR 0.44 EUR 2.59 %
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Indizes
ATX Prime
3,198.11 EUR 55.93 EUR 1.78 %
News | Analysen

Am Mittwoch verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 1,78 Prozent auf 3.198,11 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,012 Prozent auf 3.142,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3.142,18 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3.253,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.142,56 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 3.295,49 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 3.276,71 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der ATX Prime noch bei 2.384,39 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 20,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 5,83 Prozent auf 59,90 EUR), Semperit (+ 5,54 Prozent auf 18,10 EUR), BAWAG (+ 4,31 Prozent auf 164,50 EUR), Lenzing (+ 3,99 Prozent auf 11,48 EUR) und DO (+ 3,63 Prozent auf 214,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-5,36 Prozent auf 130,60 EUR), Frequentis (-4,14 Prozent auf 62,50 EUR), Polytec (-2,66 Prozent auf 4,02 EUR), Flughafen Wien (-1,87 Prozent auf 52,40 EUR) und Addiko Bank (-1,63 Prozent auf 24,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 773.168 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,302 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,24 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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