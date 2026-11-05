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ATX Prime-Marktbericht

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester

Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester

Das macht der ATX Prime.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
31.90 EUR 0.20 EUR 0.63 %
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AT & S (AT&S)
122.00 EUR -10.60 EUR -7.99 %
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DO & CO
214.00 EUR 10.50 EUR 5.16 %
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Erste Group Bank AG
111.30 EUR 2.90 EUR 2.68 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.35 EUR 0.05 EUR 0.17 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.67 EUR -0.05 EUR -1.34 %
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OMV AG
70.00 EUR -2.10 EUR -2.91 %
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Semperit AG Holding
18.15 EUR 1.00 EUR 5.83 %
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voestalpine AG
41.58 EUR 0.44 EUR 1.07 %
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Warimpex
0.47 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Wienerberger AG
18.24 EUR 0.81 EUR 4.65 %
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Wolford AG
1.81 EUR -0.02 EUR -1.09 %
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Indizes
ATX Prime
3,232.88 EUR 34.77 EUR 1.09 %
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Am Donnerstag legt der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,23 Prozent auf 3.205,51 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3.198,11 Punkten in den Handel, nach 3.198,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.209,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.182,56 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3.308,71 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 3.301,09 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Wert von 2.378,15 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,59 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 4,42 Prozent auf 18,18 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,70 Prozent auf 3,80 EUR), DO (+ 2,34 Prozent auf 219,00 EUR), Semperit (+ 2,21 Prozent auf 18,50 EUR) und voestalpine (+ 2,10 Prozent auf 42,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-16,67 Prozent auf 1,80 EUR), AT S (AT&S) (-9,65 Prozent auf 118,00 EUR), OMV (-2,35 Prozent auf 70,70 EUR), Warimpex (-2,13 Prozent auf 0,46 EUR) und AMAG (-1,24 Prozent auf 31,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 80.879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 41,642 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,01 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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