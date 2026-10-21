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Index-Performance

Gute Stimmung in Wien: ATX startet im Plus

Gute Stimmung in Wien: ATX startet im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
167.60 EUR 4.60 EUR 2.82 %
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Erste Group Bank AG
108.90 EUR 0.90 EUR 0.83 %
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Lenzing AG
9.98 EUR -0.52 EUR -4.95 %
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OMV AG
74.20 EUR -0.10 EUR -0.13 %
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Österreichische Post AG
31.00 EUR 0.15 EUR 0.49 %
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PORR AG
30.85 EUR 0.70 EUR 2.32 %
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STRABAG SE
101.60 EUR 2.30 EUR 2.32 %
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UNIQA Insurance AG
17.20 EUR -0.08 EUR -0.46 %
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Verbund AG
65.45 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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Vienna Insurance
69.30 EUR 1.00 EUR 1.46 %
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Wienerberger AG
16.10 EUR -0.29 EUR -1.77 %
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Indizes
ATX
6,501.30 EUR 48.31 EUR 0.75 %
News | Analysen

Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,23 Prozent fester bei 6.467,68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 186,196 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 6.457,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6.452,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.452,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.475,75 Punkten verzeichnete.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.900,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6.511,24 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 4.626,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 20,85 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7.043,27 Punkte. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3,11 Prozent auf 165,80 EUR), OMV (+ 0,95 Prozent auf 74,35 EUR), Österreichische Post (+ 0,48 Prozent auf 31,10 EUR), Vienna Insurance (+ 0,43 Prozent auf 69,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,35 Prozent auf 17,26 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Lenzing (-3,24 Prozent auf 10,16 EUR), Wienerberger (-1,17 Prozent auf 16,00 EUR), PORR (-0,65 Prozent auf 30,60 EUR), STRABAG SE (-0,59 Prozent auf 100,80 EUR) und Verbund (-0,53 Prozent auf 65,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 33.863 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,846 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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