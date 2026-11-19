Kursverlauf

Der ATX zeigt heute eine positive Tendenz.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 0,99 Prozent fester bei 6.458,32 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 190,070 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent leichter bei 6.394,58 Punkten in den Handel, nach 6.394,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6.390,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.496,26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 2,96 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.506,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.592,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, stand der ATX noch bei 4.809,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,68 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 9,67 Prozent auf 124,80 EUR), PORR (+ 6,04 Prozent auf 34,25 EUR), STRABAG SE (+ 3,12 Prozent auf 105,80 EUR), BAWAG (+ 2,15 Prozent auf 166,10 EUR) und Raiffeisen (+ 1,92 Prozent auf 61,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Wienerberger (-1,95 Prozent auf 15,60 EUR), OMV (-1,92 Prozent auf 69,00 EUR), Lenzing (-1,90 Prozent auf 10,30 EUR), Österreichische Post (-1,38 Prozent auf 32,05 EUR) und EVN (-1,14 Prozent auf 30,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 152.269 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,672 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert mit 6,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6,89 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net