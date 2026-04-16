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ATX im Fokus

Gute Stimmung in Wien: ATX verbucht am Freitagmittag Zuschläge

17.04.26 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Wien: ATX verbucht am Freitagmittag Zuschläge | finanzen.net

Kaum verändert zeigt sich der ATX heute.

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ATX
5.869,8 PKT 4,3 PKT 0,07%
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Am Freitag bewegt sich der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent stärker bei 5.866,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,827 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 5.865,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5.865,47 Punkten am Vortag.

Bei 5.888,17 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.854,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der ATX einen Stand von 5.343,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.470,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, stand der ATX bei 3.916,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9,63 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5.921,67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 8,42 Prozent auf 81,10 EUR), Andritz (+ 1,47 Prozent auf 68,90 EUR), Wienerberger (+ 1,20 Prozent auf 25,22 EUR), Österreichische Post (+ 1,16 Prozent auf 34,90 EUR) und CA Immobilien (+ 0,76 Prozent auf 26,55 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen OMV (-1,87 Prozent auf 57,75 EUR), EVN (-0,70 Prozent auf 28,25 EUR), PORR (-0,64 Prozent auf 38,95 EUR), UNIQA Insurance (-0,60 Prozent auf 16,44 EUR) und Vienna Insurance (-0,45 Prozent auf 66,10 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 158.583 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,288 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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