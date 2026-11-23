Marktbericht

Der ATX verbucht am Montagnachmittag Zuwächse.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 2,35 Prozent fester bei 6.349,93 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 181,704 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,016 Prozent auf 6.205,19 Punkte an der Kurstafel, nach 6.204,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 6.197,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.377,40 Punkten erreichte.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der ATX auf 6.270,26 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6.631,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 4.789,17 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,65 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Zähler.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 13,23 Prozent auf 110,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,23 Prozent auf 19,22 EUR), PORR (+ 4,17 Prozent auf 34,95 EUR), STRABAG SE (+ 3,66 Prozent auf 107,60 EUR) und Raiffeisen (+ 3,47 Prozent auf 59,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil OMV (-1,31 Prozent auf 68,05 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,50 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 30,35 EUR), Wienerberger (+ 0,99 Prozent auf 15,30 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,02 Prozent auf 69,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 189.512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net