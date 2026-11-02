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ATX Prime-Marktbericht

Gute Stimmung in Wien: Börsianer lassen ATX Prime letztendlich steigen

Gute Stimmung in Wien: Börsianer lassen ATX Prime letztendlich steigen

Mit dem ATX Prime ging es zum Handelsende aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
31.50 EUR 1.40 EUR 4.65 %
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Erste Group Bank AG
108.90 EUR 0.50 EUR 0.46 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.00 EUR -0.05 EUR -0.17 %
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Flughafen Wien AG
51.60 EUR 0.60 EUR 1.18 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.87 EUR 0.14 EUR 3.75 %
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OMV AG
74.20 EUR -1.65 EUR -2.18 %
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Polytec
4.87 EUR 0.04 EUR 0.83 %
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Schoeller-Bleckmann
29.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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STRABAG SE
103.60 EUR 3.20 EUR 3.19 %
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voestalpine AG
40.80 EUR 0.20 EUR 0.49 %
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Wienerberger AG
16.65 EUR 0.04 EUR 0.24 %
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Wolford AG
1.89 EUR 0.01 EUR 0.53 %
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Indizes
ATX Prime
3,160.41 EUR 8.02 EUR 0.25 %
News | Analysen

Am Montag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,25 Prozent auf 3.160,41 Punkte aufwärts. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,007 Prozent auf 3.152,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3.152,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.177,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3.146,94 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.295,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3.181,80 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2.393,94 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 18,89 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wienerberger (+ 4,74 Prozent auf 17,00 EUR), Flughafen Wien (+ 3,47 Prozent auf 53,60 EUR), AMAG (+ 3,25 Prozent auf 31,80 EUR), STRABAG SE (+ 3,17 Prozent auf 104,20 EUR) und voestalpine (+ 2,47 Prozent auf 42,32 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Polytec (-10,61 Prozent auf 4,38 EUR), Wolford (-8,26 Prozent auf 2,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,33 Prozent auf 3,77 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,19 Prozent auf 28,85 EUR) und OMV (-3,02 Prozent auf 73,85 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 401.195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,46 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,28 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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