Gute Stimmung in Wien: Letztendlich Gewinne im ATX

Marktbericht

12.10.26 17:57 Uhr

So performte der ATX schlussendlich.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,01 Prozent höher bei 6.609,76 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 185,670 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,025 Prozent stärker bei 6.545,11 Punkten, nach 6.543,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.624,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.545,11 Zählern.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der ATX bei 6.885,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6.484,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der ATX-Kurs 4.666,71 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 23,51 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 8,19 Prozent auf 11,36 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,13 Prozent auf 17,16 EUR), Raiffeisen (+ 2,78 Prozent auf 57,30 EUR), Palfinger (+ 1,53 Prozent auf 26,60 EUR) und Verbund (+ 1,46 Prozent auf 65,85 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen CA Immobilien (-0,71 Prozent auf 21,00 EUR), Wienerberger (-0,45 Prozent auf 15,33 EUR), voestalpine (-0,40 Prozent auf 44,38 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,00 Prozent auf 215,00 EUR) und DO (+ 0,10 Prozent auf 195,20 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 386.351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,186 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net