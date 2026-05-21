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ATX-Marktbericht

Gute Stimmung in Wien: So bewegt sich der ATX am Freitagmittag

05.06.26 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Wien: So bewegt sich der ATX am Freitagmittag | finanzen.net

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

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ATX
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Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 0,54 Prozent fester bei 6.149,32 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 171,326 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent stärker bei 6.116,94 Punkten in den Handel, nach 6.116,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.101,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.150,54 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 0,026 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 05.05.2026, den Wert von 5.800,23 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 05.03.2026, einen Stand von 5.437,32 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 4.415,60 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,90 Prozent zu. Bei 6.167,48 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 2,38 Prozent auf 103,40 EUR), Wienerberger (+ 1,85 Prozent auf 24,24 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,69 Prozent auf 144,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,63 Prozent auf 49,92 EUR) und Verbund (+ 1,02 Prozent auf 59,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen voestalpine (-3,85 Prozent auf 46,90 EUR), CA Immobilien (-3,56 Prozent auf 23,05 EUR), PORR (-0,62 Prozent auf 40,15 EUR), Andritz (-0,39 Prozent auf 77,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,14 Prozent auf 35,50 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 106.091 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,035 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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