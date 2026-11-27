Kursentwicklung

Der ATX verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:39 Uhr um 1,75 Prozent fester bei 6.212,28 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 177,105 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent fester bei 6.105,73 Punkten in den Handel, nach 6.105,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.270,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.105,62 Punkten erreichte.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 0,114 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 6.429,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.676,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bewegte sich der ATX bei 4.983,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16,08 Prozent nach oben. 7.043,27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,71 Prozent auf 104,80 EUR), Raiffeisen (+ 3,74 Prozent auf 58,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,35 Prozent auf 19,12 EUR), PORR (+ 2,94 Prozent auf 35,05 EUR) und BAWAG (+ 2,73 Prozent auf 150,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Wienerberger (-2,48 Prozent auf 15,36 EUR), DO (-0,22 Prozent auf 224,00 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 30,25 EUR), Verbund (-0,14 Prozent auf 69,90 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 72,30 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 203.440 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,554 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net