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ATX-Entwicklung

Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX am Montagnachmittag

Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX am Montagnachmittag

Kaum bewegt zeigt sich der ATX heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
118.80 EUR -5.80 EUR -4.65 %
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BAWAG
170.40 EUR -2.30 EUR -1.33 %
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Erste Group Bank AG
115.50 EUR -1.10 EUR -0.94 %
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Lenzing AG
11.12 EUR -0.10 EUR -0.89 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
75.60 EUR 1.00 EUR 1.34 %
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OMV AG
73.05 EUR -0.25 EUR -0.34 %
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Österreichische Post AG
31.90 EUR 0.15 EUR 0.47 %
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PORR AG
33.40 EUR 0.35 EUR 1.06 %
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Verbund AG
73.20 EUR -0.15 EUR -0.20 %
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Vienna Insurance
77.30 EUR 0.50 EUR 0.65 %
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voestalpine AG
36.04 EUR -1.04 EUR -2.80 %
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Wienerberger AG
16.32 EUR -0.18 EUR -1.09 %
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Indizes
ATX
6,633.26 EUR -21.57 EUR -0.32 %
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Um 15:40 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,17 Prozent höher bei 6.665,98 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194,070 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,006 Prozent höher bei 6.655,25 Punkten, nach 6.654,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6.628,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.667,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der ATX auf 6.557,32 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der ATX auf 6.733,16 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4.853,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Österreichische Post (+ 3,43 Prozent auf 33,20 EUR), Vienna Insurance (+ 1,42 Prozent auf 78,30 EUR), Erste Group Bank (+ 1,38 Prozent auf 117,50 EUR), PORR (+ 1,06 Prozent auf 33,35 EUR) und BAWAG (+ 1,06 Prozent auf 172,30 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-3,89 Prozent auf 118,60 EUR), voestalpine (-2,13 Prozent auf 35,78 EUR), Verbund (-1,83 Prozent auf 72,35 EUR), Lenzing (-1,08 Prozent auf 11,02 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,04 Prozent auf 75,80 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 194.591 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,021 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,57 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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