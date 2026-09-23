Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX mittags

Index im Blick

23.09.26 12:25 Uhr

Der ATX gewinnt am Mittwochmittag an Wert.

Der ATX springt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,37 Prozent auf 6.945,78 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 195,110 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 6.921,19 Punkte an der Kurstafel, nach 6.920,37 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 7.018,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.921,19 Punkten lag.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2,20 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der ATX mit 6.631,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der ATX mit 6.545,85 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.641,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 29,79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.018,45 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 3,00 Prozent auf 65,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,41 Prozent auf 122,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,97 Prozent auf 208,50 EUR), CA Immobilien (+ 0,66 Prozent auf 22,85 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,32 Prozent auf 18,54 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil PORR (-6,12 Prozent auf 33,00 EUR), Wienerberger (-1,71 Prozent auf 17,80 EUR), STRABAG SE (-1,30 Prozent auf 106,00 EUR), Österreichische Post (-1,12 Prozent auf 30,80 EUR) und DO (-0,73 Prozent auf 189,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX weist die PORR-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 186.225 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47,352 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,65 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net