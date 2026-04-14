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ATX Prime-Entwicklung

Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell

21.04.26 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell | finanzen.net

Der ATX Prime gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt.

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ATX Prime
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Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,44 Prozent auf 2.915,90 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,010 Prozent höher bei 2.903,40 Punkten, nach 2.903,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.902,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.926,62 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 2.581,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2.685,61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Wert von 1.974,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,70 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.953,91 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4,04 Prozent auf 92,60 EUR), FACC (+ 1,84 Prozent auf 14,38 EUR), Flughafen Wien (+ 1,57 Prozent auf 51,80 EUR), Wienerberger (+ 1,42 Prozent auf 25,80 EUR) und PORR (+ 1,00 Prozent auf 40,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-8,78 Prozent auf 2,70 EUR), Marinomed Biotech (-2,84 Prozent auf 13,70 EUR), Frequentis (-2,75 Prozent auf 74,40 EUR), AMAG (-1,65 Prozent auf 29,80 EUR) und Polytec (-1,58 Prozent auf 3,73 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 114.295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,181 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die Warimpex-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,64 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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