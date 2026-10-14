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ATX-Marktbericht

Gute Stimmung in Wien: So performt der ATX aktuell

Gute Stimmung in Wien: So performt der ATX aktuell

Der ATX notiert am dritten Tag der Woche im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
169.40 EUR -1.80 EUR -1.05 %
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Erste Group Bank AG
111.40 EUR 1.50 EUR 1.36 %
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Lenzing AG
10.76 EUR 0.02 EUR 0.19 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
66.80 EUR 1.00 EUR 1.52 %
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OMV AG
73.75 EUR 1.20 EUR 1.65 %
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Österreichische Post AG
30.80 EUR 0.05 EUR 0.16 %
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Raiffeisen
56.30 EUR -0.55 EUR -0.97 %
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STRABAG SE
103.40 EUR 0.60 EUR 0.58 %
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UNIQA Insurance AG
17.26 EUR -0.02 EUR -0.12 %
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Verbund AG
66.25 EUR 0.35 EUR 0.53 %
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Vienna Insurance
66.20 EUR 1.10 EUR 1.69 %
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voestalpine AG
43.46 EUR -0.68 EUR -1.54 %
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Wienerberger AG
15.60 EUR 0.22 EUR 1.43 %
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Indizes
ATX
6,656.41 EUR 28.51 EUR 0.43 %
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Um 12:08 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 6.649,34 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187,797 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.627,90 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.627,90 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.666,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.616,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,59 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6.763,22 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 6.505,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.697,35 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,25 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 3,57 Prozent auf 11,02 EUR), Wienerberger (+ 2,29 Prozent auf 15,63 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,11 Prozent auf 67,60 EUR), voestalpine (+ 2,01 Prozent auf 44,76 EUR) und STRABAG SE (+ 1,55 Prozent auf 104,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Vienna Insurance (-0,90 Prozent auf 65,80 EUR), BAWAG (-0,70 Prozent auf 169,10 EUR), Raiffeisen (-0,70 Prozent auf 56,90 EUR), UNIQA Insurance (-0,70 Prozent auf 17,14 EUR) und Verbund (-0,37 Prozent auf 66,85 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 114.756 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,613 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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