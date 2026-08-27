DAX 26.524 +0,6%ESt50 6.472 +0,7%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,34 -1,2%Nas 26.541 +1,6%Bitcoin 68.459 -0,6%Euro 1,1649 -0,0%Öl 89,6 -0,1%Gold 4.597 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX-Marktbericht

Gute Stimmung in Wien: So steht der ATX am Mittag

Gute Stimmung in Wien: So steht der ATX am Mittag

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
150.80 EUR 2.40 EUR 1.62 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
204.50 EUR -1.50 EUR -0.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
121.90 EUR -3.70 EUR -2.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
67.20 EUR 0.10 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
31.15 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
31.20 EUR -0.05 EUR -0.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30.50 EUR 0.40 EUR 1.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
98.00 EUR 11.60 EUR 13.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
59.65 EUR 1.20 EUR 2.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
71.40 EUR 0.70 EUR 0.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
19.84 EUR -0.01 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6,764.66 EUR 88.43 EUR 1.32 %
News | Analysen

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr 1,34 Prozent auf 6.765,64 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 189,924 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,011 Prozent fester bei 6.676,95 Punkten, nach 6.676,23 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6.676,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.772,77 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 2,01 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 6.334,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der ATX mit 6.042,44 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor einem Jahr, am 28.08.2025, einen Stand von 4.652,04 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26,42 Prozent aufwärts. Bei 6.780,42 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 13,54 Prozent auf 97,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,31 Prozent auf 154,60 EUR), Verbund (+ 1,87 Prozent auf 59,90 EUR), DO (+ 1,45 Prozent auf 209,50 EUR) und Wienerberger (+ 1,42 Prozent auf 19,99 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Vienna Insurance (-0,70 Prozent auf 70,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 30,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,25 EUR), Palfinger (+ 0,16 Prozent auf 31,25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,16 Prozent auf 121,60 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX weist die STRABAG SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 99.066 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48,751 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.