Gute Stimmung in Wien: So steht der ATX am Mittag

ATX-Marktbericht

28.08.26 12:25 Uhr

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr 1,34 Prozent auf 6.765,64 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 189,924 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,011 Prozent fester bei 6.676,95 Punkten, nach 6.676,23 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6.676,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.772,77 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 2,01 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 6.334,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der ATX mit 6.042,44 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor einem Jahr, am 28.08.2025, einen Stand von 4.652,04 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26,42 Prozent aufwärts. Bei 6.780,42 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 13,54 Prozent auf 97,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,31 Prozent auf 154,60 EUR), Verbund (+ 1,87 Prozent auf 59,90 EUR), DO (+ 1,45 Prozent auf 209,50 EUR) und Wienerberger (+ 1,42 Prozent auf 19,99 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Vienna Insurance (-0,70 Prozent auf 70,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 30,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,25 EUR), Palfinger (+ 0,16 Prozent auf 31,25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,16 Prozent auf 121,60 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX weist die STRABAG SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 99.066 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48,751 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net