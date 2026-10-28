Gute Stimmung in Wien: So steht der ATX Prime aktuell

Index-Performance im Fokus

28.10.26 15:57 Uhr

Der Handel in Wien verläuft am Nachmittag in ruhigen Bahnen.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,02 Prozent höher bei 3.157,77 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3.157,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3.157,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.155,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.177,80 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, notierte der ATX Prime bei 3.433,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3.123,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, notierte der ATX Prime bei 2.337,62 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 18,80 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 6,46 Prozent auf 10,54 EUR), Frequentis (+ 4,23 Prozent auf 66,50 EUR), Palfinger (+ 3,32 Prozent auf 28,00 EUR), Polytec (+ 2,27 Prozent auf 6,32 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,94 Prozent auf 158,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-3,97 Prozent auf 0,46 EUR), AMAG (-3,53 Prozent auf 30,10 EUR), voestalpine (-2,59 Prozent auf 41,38 EUR), Addiko Bank (-2,34 Prozent auf 25,00 EUR) und UBM Development (-1,78 Prozent auf 13,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 200.194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,05 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net