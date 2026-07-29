Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SMI aktuell

SMI im Blick

31.07.26 12:25 Uhr

Der SMI verbucht am Freitagmittag Zuwächse.

Um 12:08 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,33 Prozent auf 14.439,54 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,686 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,416 Prozent fester bei 14.452,32 Punkten in den Handel, nach 14.392,49 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.431,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14.541,42 Einheiten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,012 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.193,92 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.136,27 Punkten. Der SMI wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, mit 11.836,00 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,00 Prozent nach oben. Bei 14.656,05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,21 Prozent auf 80,40 CHF), Richemont (+ 0,92 Prozent auf 193,00 CHF), UBS (+ 0,77 Prozent auf 42,95 CHF), Roche (+ 0,76 Prozent auf 356,10 CHF) und Sika (+ 0,72 Prozent auf 181,15 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Givaudan (-1,46 Prozent auf 3.239,00 CHF), Nestlé (-1,46 Prozent auf 81,18 CHF), Swisscom (-1,43 Prozent auf 618,50 CHF), Logitech (-1,22 Prozent auf 81,14 CHF) und Holcim (-0,72 Prozent auf 74,88 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.318.303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309,768 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net