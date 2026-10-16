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SLI im Blick

Gute Stimmung in Zürich: nachmittags Gewinne im SLI

Gute Stimmung in Zürich: nachmittags Gewinne im SLI

Mit dem SLI geht es am Freitagnachmittag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.42 EUR 1.74 EUR 2.16 %
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Amrize
33.26 EUR 0.82 EUR 2.53 %
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Galderma
186.00 EUR 2.00 EUR 1.09 %
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Givaudan AG
4,228.00 EUR 65.00 EUR 1.56 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
250.00 EUR 10.80 EUR 4.52 %
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Lonza AG (N)
646.20 EUR -3.80 EUR -0.58 %
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Nestlé SA (Nestle)
88.98 EUR 2.15 EUR 2.48 %
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Novartis AG
134.00 EUR 0.84 EUR 0.63 %
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Partners Group AG
653.00 EUR 5.40 EUR 0.83 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
405.65 EUR -2.35 EUR -0.58 %
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Swiss Re AG
160.10 EUR -0.30 EUR -0.19 %
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Indizes
SLI
2,307.84 CHF 8.76 CHF 0.38 %
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Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,39 Prozent stärker bei 2.307,94 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,185 Prozent stärker bei 2.303,34 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.299,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2.309,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.296,95 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 3,57 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 2.220,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, notierte der SLI bei 2.290,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2.051,01 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,30 Prozent aufwärts. Bei 2.352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1.915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 82,43 CHF), Partners Group (+ 1,63 Prozent auf 610,00 CHF), Galderma (+ 1,60 Prozent auf 174,90 CHF), Amrize (+ 1,59 Prozent auf 31,33 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,26 Prozent auf 233,70 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Novartis (-1,11 Prozent auf 124,50 CHF), Roche (-0,53 Prozent auf 377,70 CHF), Givaudan (-0,48 Prozent auf 3.916,00 CHF), Lonza (-0,40 Prozent auf 601,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,29 Prozent auf 75,98 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1.924.865 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 317,750 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,75 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:01 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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