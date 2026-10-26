Gute Stimmung in Zürich: nachmittags Pluszeichen im SMI

Marktbericht

26.10.26 15:57 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,42 Prozent fester bei 14.522,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,663 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,069 Prozent auf 14.472,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14.462,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14.462,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.539,10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 13.945,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SMI mit 14.327,20 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12.568,18 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,63 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Sandoz (+ 2,43 Prozent auf 82,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,18 Prozent auf 69,26 CHF), Partners Group (+ 1,34 Prozent auf 634,40 CHF), Roche (+ 1,28 Prozent auf 395,90 CHF) und Galderma (+ 1,10 Prozent auf 193,15 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Sika (-2,33 Prozent auf 176,00 CHF), Givaudan (-1,23 Prozent auf 3.944,00 CHF), Nestlé (-0,75 Prozent auf 83,07 CHF), Novartis (-0,56 Prozent auf 127,28 CHF) und Swiss Re (-0,19 Prozent auf 154,15 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.569.611 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 336,260 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net